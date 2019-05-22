Стала известна цена российского электромобиля Zetta

Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский сообщил, сколько будет стоить новый российский электромобиль.

По его словам, цена зависит от «емкости батареи и типа привода». В базовой комплектации («батарея на 200 км хода и передний привод») машина «будет стоить от 450 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

Ожидается, что авто появится в продаже в декабре. К концу года компания хочет предложить около 10 опытно-промышленных образцов в серийном исполнении.

Щуровский сообщил, что «подготовка к производству завершена на 70%». Компания говорит о возможности продать в России до 15 тыс. компактных электромобилей, возможные экспортные продажи – около 10 тысяч. Экспорт планируют начать в 2020–2021 годах.

Zetta – компактный трехдверный автомобиль. Предусмотрены приводы на два или четыре колеса. Почти все используемые детали производятся в России, только батарея импортируется из Китая. При этом ее стоимость настолько высока, что в стоимостном выражении локализация составляет порядка 50%.