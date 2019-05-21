Канделаки раскрыла школьникам секреты достижения успеха

«Российское движение школьников, сопредседателем которого я являюсь, – это платформа, которая объединяет учеников всех возрастов, объединяет идеологией, которая не имеет политической подоплеки», – рассказала газете ВЗГЛЯД глава «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя акции движения в День детских организаций.

«Российское движение школьников (РДШ) объединяет учеников идеологией конкуренции и постоянного самообразования, использования инструментов цифровой эпохи для достижения успеха. Движение привлекает к образовательному процессу через неформальные встречи популярных и успешных людей, которые своим примером воспитывают новое поколение», – пояснила генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

«На встрече, которая прошла в День детских общественных объединений, я рассказывала о том, как сама добивалась успеха, о взлетах и падениях, о каждодневной работе, отвечала на вопросы из зала, и сама спрашивала детей о том, что их интересует», – рассказала она.

«В частности, мы сошлись в несогласии с принципами ЕГЭ. При этом было удивительно услышать, что английский язык, при всей глобализации информационного пространства, не в приоритете у современных детей. В любом случае, я буду регулярно встречаться в рамках мероприятий РДШ и делиться опытом с поколением, которое через 20 лет будет определять лицо нашей страны», – подчеркнула Канделаки.

Как сообщил ранее сайт Российского движения школьников, 19 мая в День детских организаций в Москве на встречу с активистами движения пришла Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», специалист по «самым умным» Тина Канделаки. Она рассказала, какими она видит современных школьников и среду, в которой они живут и развиваются. Предметом обсуждения стали нормы ЕГЭ, ГТО и ситуация с изучением английского языка, который большинство сидящих в зале признали самым нелюбимым предметом. Канделаки рассказала, как строила свою карьеру и сравнила ее с современными возможностями, где «человеческая популярность укладывается в 2-3 клика».

«Если вам говорят, что из вас ничего не получится, значит, надо давать газу и добиваться своего», – мотивировала Тина участников встречи.

В других регионах дети широко отмечали День детских организаций. Главным хэштегом Дня детских организаций стал #ТолькоВместе.

Традиция отмечать 19 мая досталась современным школьникам от пионерской организации. На смену единственной детской организации в стране пришло множество разных общественных объединений, центральным из которых стало Российское движение школьников. В работе Российского движения школьников принимает участие свыше 450 тысяч человек, а региональные отделения действуют во всех 85 регионах страны. Тина Канделаки стала сопредседателем движения в конце марта этого года.