Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
В Колумбии автобус упал с обрыва, погибли 13 человек
Автобус в Колумбии упал в пропасть, погибли 13 человек, 18 пострадали
На юге Колумбии произошло трагическое ДТП: автобус сорвался с обрыва, погибли 13 человек, пострадали 18, один пассажир выжил без травм.
По информации ТАСС, трагедия произошла, когда автобус направлялся из города Кали в Ипиалес, находящийся на границе с Эквадором. Министр транспорта Колумбии Мария Констанца Гарсия сообщила, что в результате аварии на данный момент известно о 13 погибших, 18 пострадавших и одном пассажире, оставшемся невредимым.
По данным газеты El Tiempo, причиной аварии могла стать неисправность транспортного средства, что привело к потере управления водителем и падению автобуса с высоты. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницы города Пасто для оказания необходимой медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Индии автобус сорвался в ущелье с высоты 200 метров, в результате чего погибли 23 человека и 10 были ранены; на востоке Эквадора в провинции Морона-Сантьяго фургон упал в пропасть, в результате чего погибли десять человек, включая троих детей, а шестилетняя девочка осталась жива, но ее состояние неизвестно; в районе Венеции автобус упал с высоты не менее 10 м на электрические провода, в результате чего погиб 21 человек, и сообщили, что жертвы и пострадавшие были разных национальностей, не итальянцы, среди которых могли быть украинцы.