Фургон сорвался в пропасть в Эквадоре, погибли десять человек

Фургон упал в пропасть на востоке Эквадора, погибли десять человек, включая троих детей

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА »Новости», на востоке Эквадора, в провинции Морона-Сантьяго, произошла трагедия, в результате которой фургон упал в пропасть. В результате аварии погибли десять человек, среди которых трое детей.



По предварительным данным полиции, водитель фургона мог потерять управление, что и привело к падению в пропасть у реки Пауте. В результате инцидента выжила шестилетняя девочка, однако о ее состоянии пока сложно сказать.

Местные пожарные, на которых ссылается портал Primicias, сообщают, что фургон застрял между камнями, что усложняет процесс извлечения тел. Глава пожарной части Джон Кордеро добавил, что для извлечения фургона потребуются дополнительные усилия.

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