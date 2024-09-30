В Британии 98-летняя женщина получила условный срок за смертельную аварию

В Британии 98-летняя женщина получила условный срок за опасное вождение со смертельным исходом

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Independent, в Британии 98-летняя женщина по имени Джун Миллс стала самой пожилой осужденной за причинение смерти по неосторожности в результате опасного вождения. Женщина была приговорена судом к 18 месяцам лишения свободы условно, передает РИА «Новости».

Дело началось с инцидента, произошедшего 2 августа прошлого года, когда автомобиль Миллс выехал на тротуар и сбил двух женщин в возрасте 76 и 80 лет. В результате ДТП 76-летняя пострадавшая скончалась. «Все произошло очень быстро, и передо мной были люди, но я не смогла избежать столкновения с ними, потому что машина ехала очень быстро. Я не могла контролировать ее», – цитирует газета слова обвиняемой.

Также суд обязал Миллс выплатить штраф в размере 1,5 тыс. фунтов стерлингов и покрыть судебные издержки в размере 500 фунтов стерлингов. Женщина была лишена права управления автомобилем на пять лет. На суде она присутствовала в инвалидной коляске.

Ранее сообщалось, что в Калужской области на автодороге произошло столкновение автомобилей Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat, в результате чего три человека погибли на месте, а двое получили травмы и были доставлены в больницу.