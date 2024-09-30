Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.13 комментариев
В Британии 98-летняя женщина получила условный срок за смертельную аварию
В Британии 98-летняя женщина получила условный срок за опасное вождение со смертельным исходом
В Британии 98-летняя Джун Миллс осуждена за причинение смерти в результате опасного вождения, приговорена к 18 месяцам условно и лишена водительских прав на пять лет, сообщили СМИ.
Как пишет Independent, в Британии 98-летняя женщина по имени Джун Миллс стала самой пожилой осужденной за причинение смерти по неосторожности в результате опасного вождения. Женщина была приговорена судом к 18 месяцам лишения свободы условно, передает РИА «Новости».
Дело началось с инцидента, произошедшего 2 августа прошлого года, когда автомобиль Миллс выехал на тротуар и сбил двух женщин в возрасте 76 и 80 лет. В результате ДТП 76-летняя пострадавшая скончалась. «Все произошло очень быстро, и передо мной были люди, но я не смогла избежать столкновения с ними, потому что машина ехала очень быстро. Я не могла контролировать ее», – цитирует газета слова обвиняемой.
Также суд обязал Миллс выплатить штраф в размере 1,5 тыс. фунтов стерлингов и покрыть судебные издержки в размере 500 фунтов стерлингов. Женщина была лишена права управления автомобилем на пять лет. На суде она присутствовала в инвалидной коляске.
Ранее сообщалось, что в Калужской области на автодороге произошло столкновение автомобилей Lada Vesta Cross и Volkswagen Passat, в результате чего три человека погибли на месте, а двое получили травмы и были доставлены в больницу.