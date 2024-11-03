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Фура протаранила затор в Мичигане, погибли четыре человека
Тягач врезался в затор на автомагистрали Мичигана, погибли четыре человека
Автомобильный тягач врезался в затор на межштатной автомагистрали в Мичигане, что привело к гибели четырех человек и ранениям еще 17, сообщает ABC News.
В американском штате Мичиган произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобильного тягача, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News. В результате аварии четыре человека погибли и еще 17 получили ранения. Инцидент случился на межштатной автомагистрали, где ранее было ограничено движение для установки новых линий электропередачи.
По данным телеканала, как только движение на автомагистрали возобновили, фура врезалась в затор из автомобилей. Причиной аварии, по предварительной информации, стало то, что водитель тягача не успел вовремя заметить препятствие и остановить транспортное средство. Столкновение привело к возгоранию фуры и более десятка других машин.
17 пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция штата ведет расследование инцидента, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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