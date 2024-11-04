Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Падение автобуса в ущелье в Индии унесло жизни 23 человек
В Индии автобус упал в ущелье, погибли минимум 23 человека, 10 пострадали
В Индии автобус сорвался в ущелье с высоты 200 метров, погибли 23 человека, 10 были ранены.
На севере Индии, вблизи города Марчула в штате Уттаракханд, произошло трагическое происшествие – в результате падения автобуса в ущелье погибли минимум 23 человека, сообщает ТАСС. По данным газеты Times of India, еще 10 человек получили ранения. Офицер по борьбе со стихийными бедствиями округа сообщил, что авария произошла на сложном участке горной дороги.
Инцидент случился из-за того, что водитель 45-местного автобуса не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство упало в пропасть с высоты около 200 метров. Пострадавшие были срочно направлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи.
Кроме того, по имеющейся информации, пять человек все еще числятся пропавшими без вести. Спасательные работы продолжаются, спасатели делают все возможное, чтобы обнаружить пропавших и обеспечить безопасность на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами пожара в опрокинувшемся автобусе на трассе в Индии стали 25 человек. В результате другого ДТП в городе Сонипат на севере Индии погибли 12 человек, семеро пострадали.