В ДТП в Индии погибли 12 человек

В результате ДТП в городе Сонипат на севере Индии погибли 12 человек, семеро пострадали.

Авария произошла около 18.00 по местному времени (15.30 мск), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство PTI.

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем и внедорожником. Водитель грузовика скрылся с места ДТП.

«На данный момент известно о 12 погибших», – сообщил начальник отдела полиции города Сонипат Пратикша Годара.

Семеро раненных госпитализированы.

В апреле в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате аварии погибли не менее 26 детей.