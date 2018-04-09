В ДТП в Индии погибли 26 детей

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате аварии погибли не менее 26 детей, сообщает телеканал NDTV.

По информации канала, автобус съехал в ущелье около 30 метров глубиной и перевернулся, передает РИА «Новости».

Причина ДТП пока не называется. На место происшествия выехали спасатели.

В автобусе, как сообщает телеканал, находились учащиеся пятых и младших классов частной школы. India Today добавляет, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

Добавим, в марте в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.