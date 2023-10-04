В результате падения автобуса в районе Венеции погиб 21 человек

Губернатор области Венето Дзайя сообщил, что жертвами падения автобуса на электрические провода стали иностранцы

Tекст: Антон Антонов

Дзайя сообщил, что среди жертв и пострадавших есть несовершеннолетние, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

Автобус упал на электрические провода и загорелся в районе железнодорожной станции. По последней информации, среди погибших есть двое детей. Пострадали 18 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как сообщается, среди пассажиров могли быть украинцы, на месте трагедии обнаружены украинские документы.

Автобус на смешанном топливе с использованием метана двигался с небольшой скоростью, поездка была частной. Управлял им, предположительно, итальянец, он погиб. Не исключено, что трагедия произошла из-за проблем водителя со здоровьем.



