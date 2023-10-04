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В результате падения автобуса в районе Венеции погиб 21 человек
Губернатор области Венето Дзайя сообщил, что жертвами падения автобуса на электрические провода стали иностранцы
В результате падения автобуса с высоты не менее 10 м на электрические провода в районе Венеции погиб 21 человек, сообщили местные власти. Губернатор области Венето Лука Дзайя сообщил, что «жертвы и пострадавшие – разных национальностей, не итальянцы». В автобусе могли быть украинцы.
Дзайя сообщил, что среди жертв и пострадавших есть несовершеннолетние, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Автобус упал на электрические провода и загорелся в районе железнодорожной станции. По последней информации, среди погибших есть двое детей. Пострадали 18 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Как сообщается, среди пассажиров могли быть украинцы, на месте трагедии обнаружены украинские документы.
Автобус на смешанном топливе с использованием метана двигался с небольшой скоростью, поездка была частной. Управлял им, предположительно, итальянец, он погиб. Не исключено, что трагедия произошла из-за проблем водителя со здоровьем.