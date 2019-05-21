Эксперт: Беглов способен решать невероятные по масштабу задачи

«План системного, быстрого развития Петербурга за четыре предстоящих года – это невероятная по масштабу задача. Отсюда и выбор в пользу Беглова, человека способного решать такие задачи», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя доклад ЦПК о деятельности главы северной столицы.

«Александр Беглов – не только строитель по образованию, он имеет практический опыт руководства одним из районов Санкт-Петербурга, он в деталях разбирается в вопросах коммунального хозяйства, – отметил политолог Марат Баширов. – Именно поэтому сложная ситуация, которая сложилась минувшей зимой в Петербурге, не была для врио губернатора в новинку. Он прекрасно понимал, что и как надо улучшать. Есть уверенность: те проблемы, которые имели место в городе минувшей зимой в связи с аномальным количеством выпавшего снега, не повторятся».

Беглов уже и так несколько раз теоретически мог бы стать губернатором Санкт-Петербурга и даже мэром Москвы. Он все время был в положительном смысле на карандаше. После того, как несколько невыразительно городом управлял господин Полтавченко, выбор был остановлен именно на Беглове, добавил эксперт.

«И президент России, и сам Беглов неоднократно отмечали, что Санкт-Петербург вступает в один из лучших периодов в своей истории за время новой России. Задача поставлена – сделать город равным Москве. Равным по всем параметрам, начиная от доступности городских властей для диалога и заканчивая уровнем комфорта, который для Москвы уже считается привычными, – подчеркнул собеседник. – Петербуржцы о таком могут пока только мечтать с точки зрения и уровня работы транспорта, и удобства общения власти и горожан. Характерный пример – то, как был снят с повестки дня вопрос по Исаакиевскому собору после прихода Беглова».

Беглов уже показал, что готов к диалогу, готов выходить и общаться с петербуржцами в «немодерируемом», свободном формате. «Это особенно было видно зимой, во время снежного коллапса, когда городские службы не продемонстрировали должную степень готовности. Помимо кадровых вопросов по нерадивым чиновникам, решения проблем с уборкой снега, Беглов также просто сам выходил на улицы. Он не боялся говорить, что есть проблемы, и что решить их можно только коллективными усилиями», – напомнил он.

По мнению политолога, Александр Беглов – это совершенно новый образ чиновника, который выходит из кабинета и не боится разговаривать с избирателями напрямую.

«Такая открытость – демонстрация желания городской власти наладить прямой диалог с жителями Санкт-Петербурга, – подчеркнул Баширов.

При этом все начинания Беглова поддерживаются президентом. «Это четкий сигнал о том, что глава государства видит в результатах, которых должен достичь Беглов, проекцию такого своеобразного плана наследия самого Владимира Путина», – считает эксперт. А ведь упомянутые глобальные задачи, стоящие перед городом, невозможно выполнить без привлечения федеральных ресурсов, отметил Баширов.

«Президент, очевидно, хочет, чтобы после 2024 года, когда закончится текущий срок его полномочий, все увидели совершенно другой Санкт-Петербург. Чтобы никто из его земляков не мог сказать: «Ты так много сделал для России, а почему так же много не сделал конкретно для Санкт-Петербурга?». Очевидно, настал период, когда эта задача начинает решаться. И очевидно, что Беглов призван для такого стратегического, структурного, культурного рывка, о котором так часто президент говорит по отношению к стране, – но в рамках одного города. Локальный план системного, быстрого развития за четыре предстоящих года – это невероятная по масштабу задача. Отсюда и выбор в пользу Беглова, человека способного решать такие задачи», – сказал эксперт.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, какие властные развилки прошел Беглов в своей карьере, пояснил Баширов. Какие задачи перед будущим врио губернатора северной столицы ставились в администрации президента, и как он их решал. Как он работал полпредом Центрального или Северо-Западного округов, какие задачи стояли перед Бегловым, когда он первый раз стал врио губернатора Санкт-Петербурга – перед избранием Валентины Матвиенко. «Весь этот бэкграунд показывает, почему был сделан выбор пользу Беглова. Выбор был неслучайный», – подытожил Баширов.

Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, Центр политической конъюнктуры (ЦПК) выпустил доклад, посвященный деятельности Александра Беглова.

Напомним, ранее выходили доклады, посвященные главе Алтайского края Виктору Томенко, руководителю Калининградской области Антону Алиханову, главе Ямала Дмитрию Артюхову, главе Пермского края Максиму Решетникову и губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

«Александра Беглова отличает многолетний опыт административной работы - как на региональном, так и на федеральном уровне. Такой бэкраунд помог врио стать одним из наиболее эффективных региональных лоббистов и получить личную поддержку первых лиц государства по целому ряду значимых направлений», – говорится в экспертном докладе ЦПК.