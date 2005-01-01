Исаакиевский собор передумали отдавать РПЦ

Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ больше не стоит на повестке дня, сообщили источник в правительстве и собеседник, близкий к Минкультуры.

Основной причиной, по которой вопрос был снят с повестки, источник в кабмине назвал то, что большинство петербуржцев были категорически против передачи собора РПЦ.

«Тема закрыта. Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – сообщил РБК источник в правительстве.

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года. Церковь хотела получить Исаакий в пользование в 2017 году. Этот год – символический, поскольку совпадает со столетней годовщиной начала гонений на церковь, пояснял источник в церковных кругах. Была идея приурочить передачу храма к Пасхе, которая выпадала на 16 апреля 2017 года. Однако информация о готовящейся передаче Исаакия церкви вызвала протесты горожан.

Президент Владимир Путин 15 июня 2017 года в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о своем отношении к передаче Исаакиевского собора РПЦ, посоветовал найти компромисс, используя собор и в качестве музея, и для отправления религиозных обрядов.

30 декабря 2018 года истек срок распоряжения о передаче Исаакия РПЦ, сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Новой заявки от церкви на передачу храма не поступало.