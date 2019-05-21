Кучма озвучил совет Зеленскому

Экс-президент Украины Леонид Кучма пожелал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому меньше говорить и больше делать, в своем напутствии процитировал плакат времен СССР.

«Под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное - чтоб они видели и выполняли те вещи, которые обещали», – сказал Кучма, передает «Сегодня.ua».

По словам экс-президента, пять лет назад жителям Украины обещали «очень и очень много».

Кучма отметил, что Зеленскому не нужно быть «мастером на все руки», как его предшественник Петр Порошенко.

«Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете, товарищи. Так что дай бог ему на этом пути успеха», – отметил политик.

Выражение «Верной дорогой идете, товарищи» было растиражировано на плакатах СССР к XXII съезду КПСС в 1961 году. На плакате изображен Владимир Ленин, указывающий вытянутой вперед рукой «верную дорогу».

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 21 мая.