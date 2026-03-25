Победители «Лидеров АПК» представили проекты Минсельхозу России

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи обсуждались стратегические направления развития отрасли, включая вопросы сельхозмашиностроения, поддержку инвестпроектов, развитие сельского туризма и цифровизацию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особое внимание уделили внедрению технологических инноваций и развитию человеческого капитала в агропромышленном комплексе.

Победителями конкурса в 2026 году стали 54 управленца из 24 регионов страны – фермеры, аграрии, ученые, предприниматели и представители машиностроения. «Нам предстоит еще много работы, и мы хотели бы вместе с нашими победителями и дальше формировать и развивать идеи по развитию отрасли, в том числе в части внедрения научных разработок», – подчеркнула Лут. Она отметила, что участники конкурса представляют реальный сектор экономики и внесли много полезных предложений, касающихся эффективности работы АПК.

Победители приступили к обучению по специальной программе в Мастерской управления «Сенеж», организованной президентской платформой «Россия – страна возможностей». Параллельно они принимают участие в программе наставничества с ведущими управленцами аграрной отрасли. Образовательная программа разработана совместно с Минсельхозом России и Ставропольским государственным аграрным университетом, направлена на развитие стратегических компетенций участников и на формирование управленческого сообщества отрасли.

Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил, что программа не только способствует обмену опытом между управленцами из разных регионов, но и становится эффективным социальным лифтом для талантливых руководителей. Первый из четырех модулей программы посвящен стратегии и производительности труда, а его участники анализируют реальные управленческие кейсы и работают над внедрением инновационных решений.

В обучении задействованы крупные эксперты отрасли, представители федеральных органов власти, науки и бизнеса. В конкурсе «Лидеры АПК» приняли участие более 7,5 тыс. управленцев из всех регионов России и 11 зарубежных стран.