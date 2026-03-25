Суд арестовал имущество фигурантов дела о миллиардных махинациях Малофейкина
В рамках дела о незаконной банковской деятельности и обороте средств суд наложил арест на имущество четырех подозреваемых, включая экс-члена генсовета «Деловой России».
Суд арестовал имущество четверых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей на сумму 1 млрд рублей, передает ТАСС.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что по ходатайству следователей УМВД России по Ивановской области суд избрал меру пресечения для троих участников криминальной организации, а имущество четверых фигурантов было арестовано.
По данным правоохранительных органов, среди арестованного имущества фигурирует собственность бывшего члена генсовета общероссийской общественной организации бизнеса «Деловая Россия» Сергея Малофейкина. Все подозреваемые обвиняются в совершении незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин задержан в Москве по делу о незаконном обороте средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
Следствие утверждает, что Малофейкин причастен к организации схемы по обналичиванию денежных средств. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу.