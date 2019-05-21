Полторы сотни молодых управленцев бьются за стажировку в Гонконге

В Москве стартовал финал молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». Эксперты выберут из 150 финалистов десять победителей, чьи имена станут известны в предстоящий четверг. В отличие от прошлогоднего конкурса нынешнее испытание претерпело серьезные изменения.

Во вторник в Общественной палате России стартовал финал второго всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». В актовом зале на пятом этаже собрались 150 финалистов (из 45 регионов и 67 вузов), из которых только десять лучших станут победителями. Церемония награждения состоится в четверг на площадке «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Как подчеркивают организаторы конкурса, одна из главных задач кубка – помочь талантливой молодежи проявить управленческий потенциал и воспользоваться социальным лифтом.

Как отметил в своем обращении к финалистам гендиректор Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, в этом году конкуренция оказалась значительно выше. Он напомнил, что всего на конкурс было подано свыше 30 тысяч заявок (в прошлом году таких было 16,5 тыс.). Из 840 участников полуфиналов удача улыбнулась только 150 счастливчикам.

«Сейчас перед вами финишная прямая. Желаю, чтобы эти дни прошли продуктивно... Советую использовать возможности не только бороться за победу, но получить новые знания и компетенции, завести новых друзей», – сказал Комиссаров.

Он напомнил, что в среду исполняется год с момента подписания президентом России Владимиром Путиным указа о создании АНО «Россия – страна возможностей». «У нас небольшой юбилей. Кубок «Управляй!» – один из флагманских проектов, мы верим в него и считаем, что навыки, которые можно получить, пригодятся в любой области. Управленческие компетенции нужны всем», – сказал Комиссаров.

В свою очередь директор Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС, член Общественной палаты Азамат Тлисов, который отвечал за отбор участников конкурса среди студентов Северного Кавказа, назвал одним из достоинств состязаний возможности проявить управленческие навыки при отсутствии за плечами практического опыта. По его словам, подобные конкурсы помогают «становлению личности», а полученный опыт «можно использовать в решении дальнейших задач».

«Решать общую задачу – это важный элемент конкурса. Это дает возможность проявиться лучшим чертам характера.

Участие в финале поможет вам поверить в свои силы и находить решения в ограниченном временном промежутке. Вы все являетесь победителями, но конкурс сможет выявить лучших из вас», – сказал Тлисов под одобрительные аплодисменты зала.

Отличительной особенностью нынешнего конкурса стала возможность участников самостоятельно формировать команды из пяти человек. В прошлом году группы набирали сами организаторы.

Новую «фишку» оценили участники предыдущего конкурса, которые решили испытать судьбу еще раз. Они объединились в две команды. Впрочем, организаторы предупредили, что ребята тем самым сами загнали себя в ловушку, так как им, возможно, будет сложно договариваться о принятии решений, каждый будет тянуть одеяло на себя. А задача организаторов заключается в том, чтобы в команде все были равны и решения принимались легко и без ожесточенных споров. Еще организаторы надеются, что на этот раз среди победителей окажутся и девушки. В прошлом году представительницы слабого пола не навязали достойной борьбы за кубок.

Под конец торжественной церемонии перед финалистами выступил один из победителей первого конкурса «Лидеры России» Павел Гудков. Он предостерег ребят об опасности «синдрома самозванца», когда карьерные достижения человек приписывает не своим личным качествам, а воле случая и везению.

«И чем выше человека выносит на руководящие вершины, тем сильнее ощущение, что ему фартит и на самом деле он не талантливый... В итоге, когда синдром испытывают руководители компании, то эти люди начинают приносить вред своей организации. Конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» носят психотерапевтический эффект. Те, кто выходит в финал, должны понимать, что им не просто повезло, у них есть талант», – заключил Гудков.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Алексей Комиссаров признался, что о «синдроме самозванца» «ничего не знает», но ранее испытывал ощущения везения. Он выразил готовность помочь конкурсантам бороться с подобным синдромом. «Иногда есть ощущение, что где-то повезло. Много лет занимался бизнесом. И готов делиться с участниками своими знаниями и умениями, помогать участвовать в социальных проектах», – заверил Комиссаров.

Добавим, что победители кубка «Управляй!» получат гранты по 500 тысяч рублей на обучение в магистратуре, смогут пройти стажировки в Гонконге и в крупнейших российских компаниях. Кроме этого лучших участников пригласят в национальную сборную представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challengeо. Также финалисты смогут воспользоваться наставничеством от финалистов конкурса «Лидеры России».

Под конец церемонии финалистам показали короткий ролик с участием одного из победителей прошлогоднего конкурса – 21-летним Никитой Цициным, который теперь работает на транснациональную корпорацию и курирует социальные проекты. По его словам, секрет успеха заключается в настрое только на победу.

Затем все 150 финалистов приступили к очередному этапу состязания, которое заключалось в спасении фирмы от банкротства. Согласно заданию, перспективная молодая компания, которая резко сократила выручку, должна быть выведена из кризиса и начать приносить прибыль. Лидерские компетенции студентов оценивают представители конкурса «Лидеры России» и крупных федеральных и региональных компаний.

Ключевые цели АНО «Россия – страна возможностей» заключаются в создании условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».