Беглов отметил значение хлебокомбината им. Кирова для Петербурга

Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова 21 мая отмечает 80-летний юбилей; по этому случаю было организовано торжественное мероприятие с участием членов правительства.

Мероприятие посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. Он обратился к собравшимся с поздравлениями от врио губернатора Петербурга Александра Беглова, передает портал «Невские новости».

«На протяжении десятилетий комбинат обеспечивает город на Неве качественными хлебопродуктами, многое делает для безопасности и социальной стабильности Северной столицы. Продолжая исторические традиции, предприятие сегодня динамично развивается, расширяет региональные связи, осваивает зарубежные рынки», – процитировал послание Беглова Мовчан.

Вице-губернатор также передал благодарности Беглова сотрудникам завода – за качество продукции, труд и вклад в развитие агропромышленного комплекса города и региона в целом.

Кроме того, Мовчан вручил сотрудникам хлебокомбината благодарственные письма от Александра Беглова.

Ранее политолог Дмитрий Гусев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что от Беглова ожидают экономического рывка в Санкт-Петербурге.