Образовательные интенсивы «СВОй бизнес» прошли в Петербурге и Краснодаре

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, образовательные интенсивы проекта «Единой России» «СВОй бизнес» завершились в Петербурге и Краснодарском крае. Курс представляет собой программу для бойцов спецоперации и их семей, где участников обучают созданию бизнес-планов, работе с клиентами и поиску финансирования, а также знакомят с успешными предпринимательскими кейсами.

В Петербурге в течение пяти дней будущие предприниматели изучали основы бизнеса, маркетинга, финансового планирования, налогообложения и управления. Они также посетили местные предприятия, получили советы от наставников и обменялись опытом с другими участниками. Ветеранам и их семьям выдали сертификаты о прохождении курса.

Один из участников, ветеран СВО Юрий Зотов, отметил: «Это был очень насыщенный пятидневный интенсив. Мы получили много полезной информации – от основ предпринимательства до вопросов налогов и современных бизнес-инструментов. Очень понравились выступления экспертов и презентация решений с использованием искусственного интеллекта. Мысли о собственном деле были и раньше, но именно во время программы окончательно понял: нужно действовать. Важно, что здесь удалось пообщаться с другими ветеранами, обменяться опытом и завести новые знакомства».

В Краснодарском крае обучение также завершилось в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В программе приняли участие около 50 человек, из которых 22 успешно защитили свои бизнес-проекты. Среди представленных идей были 3D-дизайн интерьеров и услуги по обрезке плодовых деревьев. Многие выпускники курсов планируют и дальше развивать свои бизнес-идеи при поддержке наставников и профильных организаций.

