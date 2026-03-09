Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Образовательные интенсивы «СВОй бизнес» прошли в Петербурге и Краснодаре
В Петербурге и Краснодарском крае завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес», где ветераны спецоперации и их семьи в течение пяти дней учились запускать собственное дело.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, образовательные интенсивы проекта «Единой России» «СВОй бизнес» завершились в Петербурге и Краснодарском крае. Курс представляет собой программу для бойцов спецоперации и их семей, где участников обучают созданию бизнес-планов, работе с клиентами и поиску финансирования, а также знакомят с успешными предпринимательскими кейсами.
В Петербурге в течение пяти дней будущие предприниматели изучали основы бизнеса, маркетинга, финансового планирования, налогообложения и управления. Они также посетили местные предприятия, получили советы от наставников и обменялись опытом с другими участниками. Ветеранам и их семьям выдали сертификаты о прохождении курса.
Один из участников, ветеран СВО Юрий Зотов, отметил: «Это был очень насыщенный пятидневный интенсив. Мы получили много полезной информации – от основ предпринимательства до вопросов налогов и современных бизнес-инструментов. Очень понравились выступления экспертов и презентация решений с использованием искусственного интеллекта. Мысли о собственном деле были и раньше, но именно во время программы окончательно понял: нужно действовать. Важно, что здесь удалось пообщаться с другими ветеранами, обменяться опытом и завести новые знакомства».
В Краснодарском крае обучение также завершилось в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В программе приняли участие около 50 человек, из которых 22 успешно защитили свои бизнес-проекты. Среди представленных идей были 3D-дизайн интерьеров и услуги по обрезке плодовых деревьев. Многие выпускники курсов планируют и дальше развивать свои бизнес-идеи при поддержке наставников и профильных организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» доставила спецтехнику бойцам СВО в Херсонской области. «Единая Россия» провела памятные митинги ко Дню воинов-интернационалистов. МГЕР объявила о запуске программы наставничества для студентов-ветеранов СВО.