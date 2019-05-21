Украина приготовилась к «финальным боям» против России в ПАСЕ

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НОВОСТЬ ЧАСА:Самолет морской пехоты разбился в США
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу
Климкин был идеальным главой МИД современной Украины
Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно
Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст
«Суперджет» сгорел при посадке
В финале «Игры Престолов» бабло победило зло
Антон Крылов, журналист
Если вы ещё не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За 9 лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
Третья мировая начнется с «веерных» отключений
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
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Революция в голове Пашиняна разрушает Армению
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сторонники премьера Армении Пашиняна уверены, что победили, заблокировав суды. Что нанесли удар по осколкам бывшего режима. Однако на самом деле эта акция закончилась поражением. Как для самого Пашиняна, так и для всей Армении. Подробности...
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Как нанайцы били Гитлера
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Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
Умерла самая сердитая кошка интернета
Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус ТардарПодробности...
Россия отмечает День Победы
В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменитьПодробности...
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