Украина приготовилась к «финальным боям» против России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал к «максимальной мобилизации» украинских депутатов, чтобы помешать возвращению России в ПАСЕ.

В июне, по его словам, пройдут «финальные бои», исход которых решит, вернется ли Россия в ПАСЕ. Поэтому Украине требуется обеспечить работу своей делегации, сказал Кулеба. Он отметил, что досрочные выборы в Верховную раду – «это важно и нормально, но полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы – это также очень важно», передает «Укринформ».

Как заявил постпред, «оппоненты» Киева «настроены любой ценой довести дело до конца», представители России «также понимают, что это их шанс», поэтому «нужна максимальная мобилизация» украинских парламентариев.

Он заявил, что самыми значимыми датами будут 3 июня, когда состоится заседание регламентного комитета ПАСЕ, а также сама Ассамблея с 24 по 28 июня, передает РИА «Новости».