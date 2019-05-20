Средняя зарплата в Москве существенно выросла

За первый квартал текущего года средняя зарплата в Москве до вычета налогов выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 86 тыс. 830 рублей.

«В марте 2018 года она составляла 79 тыс. 271 рубль, а в марте 2019 года – 86 тыс. 830 рублей», – рассказал руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

По его словам, рост заработной платы сказался на поступлениях в бюджет города доходов физических лиц (НДФЛ): согласно итогам первого квартала, поступления увеличились почти на 10%. Тихонов добавил, что на НДФЛ приходится 38,2% налоговых доходов в московском бюджете, пишет РИА «Новости».

По итогам первого квартала поступление НДФЛ в бюджет столицы составило 195,2 млрд рублей.