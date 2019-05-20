Строительство часовни в Челябинске заморозили из-за протестов в Екатеринбурге

Из-за протестов против строительства храма в Екатеринбурге приостановили возведение часовни в Челябинске в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), сообщил глава города Владимир Елистратов.

«Опыт Екатеринбурга должен быть изучен. У нас пока все приостановлено. Мы изучим мнение жителей, будем вести общение. Строительство возле ЮУрГУ не ведется и пока не планируется», – передает ТАСС слова Елистратова.

Уточняется, что проект часовни был одобрен в 2016 году. Летом предполагалось начать ее строительство, однако местные жители и студенты ЮУрГУ выступили против капитальной застройки в сквере.

Напомним, в начале этой недели в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на площади возле Свердловского театра драмы.

Президент России Владимир Путин заявил, что в этой ситуации нужно учитывать мнение местных жителей. Для разрешения конфликта он предложил провести опрос. После этого строительство храма приостановили.

Газета ВЗГЛЯД писала о возникновении конфликта, а также о том, какие политические выводы можно сделать из истории в Екатеринбурге.