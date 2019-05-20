В Испании назвали главных врагов Европы

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал главных врагов Евросоюза, предположив, как можно превратить эти риски и угрозы в возможности.

«Растет осознание того, что Европа не может продолжать функционировать так, как [это происходило] до настоящего времени. Она должна измениться, чтобы выжить», – заявил кандидат от Испанской социалистической рабочей партии на выборах в Европарламент Жозеп Боррель газете El Mundo, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что в «Европе нуждаются как никогда, но она находится под угрозой».

«У нее появилось много врагов: [глава Белого дома Дональд] Трамп, [премьер Венгрии Виктор] Орбан, [вице-премьер и глава МВД Италии Маттео] Сальвини, Китай, [президент России Владимир] Путин, Brexit», – добавил он.

Однако Боррель также предположил, что Европа «может превратить эти риски в возможности».

«Возможно, Трамп, нападая на германское активное сальдо торгового баланса, заставит ФРГ изменить свою экономическую модель. Возможно, Путин заставит нас изменить оборонную политику. Может Brexit заставит нас быстрее двигаться к политическому союзу, возможно, Сальвини и Орбан заставят нас серьезно отнестись к защите основных прав», – сказал он.

Напомним, 23-26 мая во всех странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент, по итогам которых партия–победитель получит право назначить главу Еврокомиссии.

Ранее более половины европейцев заявили о том, что Евросоюз прекратит свое существование в ближайшие 20 лет.