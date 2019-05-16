Жители Европы предсказали развал ЕС в ближайшие 20 лет

Более половины европейцев считают, что Евросоюз прекратит свое существование в ближайшие 20 лет, показал проведенный опрос.

Опрос общественного мнения проводился международной социологической службой YouGov в 14 странах Европы, имеющих 80% мест в Европарламенте, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

Развал ЕС предсказывают 66% респондентов в Словакии и 58% опрошенных во Франции, говорится в сообщении. Лишь в Швеции, Дании и Испании доля скептиков оказалась меньше половины респондентов – 44%, 41% и 40% соответственно. При этом в некоторых странах, в частности, во Франции, Германии и Польше, допускают возникновение в будущем вооруженных противостояний между странами ЕС. Такой сценарий предсказывают 46% опрошенных сторонников французской партии «Национальный фронт» и 41% сторонников немецкой «Альтернативы для Германии».

Три четверти участников исследования посчитали неудовлетворительной работу политической системы либо в своих странах, либо на уровне Евросоюза. Во Франции, отмечается в сообщении, только 15% респондентов придерживаются обратного мнения. Вместе с тем 92% опрошенных европейцы полагают, что останутся в убытке в случае развала ЕС из-за разрыва торговых отношений, ограничения передвижения по территории других стран и отсутствия занятости. Подчеркивается, что опрос проводили в преддверии выборов в Европарламент, запланированных на 23-26 мая

«Осталось семь дней, чтобы разрешить парадокс, лежащий в основе европейского проекта. Поддержка членства в ЕС находится на самом высоком уровне с 1983 года, и все же большинство избирателей опасаются, что ЕС может развалиться. Сторонники единения в сообществе должны предложить избирателям смелые идеи перемен, которые вызовут эмоциональный резонанс и заставят молчаливое большинство позитивно откликнуться в конце мая – отметил директор аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» Марк Леонард.

В марте бывший глава Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж, являющийся одним из инициаторов Brexit, заявил, что из Евросоюза вслед за Британией выйдет Италия.