Людей расстреляли из помпового ружья в Москве

Мужчина открыл стрельбу из помпового оружия в Москве, в результате четыре человека получили ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Инцидент произошел минувшей ночью. В городе Московский на Солнечной улице произошел конфликт рядом с площадкой для выгула собак, были слышны звуки похожие на выстрелы, передает ТАСС.

«Один из его участников сбегал домой, откуда вынес предположительно помповое ружье, он произвел несколько выстрелов в своих оппонентов», – сообщили в главке.

В результате стрельбы ранения получили четыре человека, пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Сотрудники московской полиции задержали стрелявшего. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.