США не предоставили данных по экстрадиции Ассанжа

Соединенные Штаты не смогли предоставить полной информации по экстрадиции журналиста Джулиана Ассанжа, британский суд распорядился предъявить документы до 12 июня.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Следующие слушания по экстрадиции Ассанжа пройдут 30 мая, передает ТАСС со ссылкой на решение Вестминстерского магистратского суда.

Судья Майкл Сноу также добавил, что следующие расширенные слушания по делу журналиста запланированы на 12 июня.

Сам Ассанж заявил по видеосвязи, что не желает экстрадиции в Соединенные Штаты.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после того, как ему отказали в убежище. В Скотленд-Ярде подтвердили, что журналист был задержан по запросу властей США.

Позже Эквадор заподозрили в выдаче Ассанжа в обмен на кредит МВФ.