The Times раскрыла уровень вовлеченности ВС Британии в украинский конфликт

Tекст: Ирма Каплан

Участие Великобритании в украинском конфликте и провальном весеннем контрнаступлении ВСУ 2023 года по большей части оставались в тайне, однако масштабы вовлеченности британских военных несоизмеримо велики, пишет The Times.

По данным газеты, британские специалисты отправились на Украину обучать ВСУ управлению поставляемыми Лондоном противотанковыми комплексами еще в феврале 2022 года. В мае 2023 года военных специалистов королевства тайно переправили на Украину для оснащения самолетов ВСУ ракетами Storm Shadow и обучения ими управлять.

Кроме того, никто не сравнится с британцами по частоте поездок в Киев, в том числе неофициальных, объему помощи в разработке планов боевых действий и сборе важной развединформации, считает газета.

«В начале лета 2023 года, когда украинская армия начала свое «весеннее наступление», кодовое название для одного решающего броска было не в честь украинского деятеля или места, а в честь британского политического деятеля», – указывает издание.

Им стал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По словам одного из украинских военных источников, за поддержку Украины Уоллеса прозвали «человеком, который спас Киев», а военную операцию назвали в его честь «Ось Уоллеса».

«Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – отмечал в беседе с ТАСС посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Он отмечал, что запуски дальнобойных ракет Storm Shadow требуют участия специалистов, которыми могут быть только британцы. Техника сложная, поэтому невозможно себе представить, что ею могут оперировать украинские военные, подчеркивал российский посол.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией.

При этом шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.