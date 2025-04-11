ООН: Мировая торговля из-за пошлин снизится на 3% к 2040 году

Tекст: Мария Иванова

Импортные пошлины США и ответные меры других стран могут существенно повлиять на мировую торговлю, передает ТАСС.

Исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон заявила на брифинге в Женеве, что к 2040 году глобальная торговля может сократиться на 3%. Она отметила, что в долгосрочной перспективе ожидаются значительные изменения в структуре торговли.

По словам Коук-Хэмилтон, экспорт из Мексики, пострадавшей от введения тарифов, будет перенаправлен с рынков США, Китая и Европы в Канаду, Бразилию и Индию. Также аналитики ITC предполагают, что Вьетнам изменит свои экспортные направления, переориентировавшись с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея. Эти изменения, по мнению экспертов, существенно изменят мировую торговую карту.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, но Россия в этот список не попала. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу с 5 апреля, а индивидуальные с 9 апреля. Также администрация США ввела 25-процентные пошлины на все импортируемые автомобили. Однако 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для проведения торговых переговоров, оставив при этом универсальный тариф в размере 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 апреля ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов.

Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США.

Основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали эту неделю с падения на 3-4% из-за новых пошлин.