В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
ООН: Мировая торговля из-за пошлин снизится на 3% к 2040 году
Мировая торговля может сократиться на 3% к 2040 году из-за взаимных импортных пошлин, введенных США и другими странами, что может привести к значительным изменениям в экспортных потоках, предупредили в ООН.
Импортные пошлины США и ответные меры других стран могут существенно повлиять на мировую торговлю, передает ТАСС.
Исполнительный директор Международного торгового центра (ITC) Памела Коук-Хэмилтон заявила на брифинге в Женеве, что к 2040 году глобальная торговля может сократиться на 3%. Она отметила, что в долгосрочной перспективе ожидаются значительные изменения в структуре торговли.
По словам Коук-Хэмилтон, экспорт из Мексики, пострадавшей от введения тарифов, будет перенаправлен с рынков США, Китая и Европы в Канаду, Бразилию и Индию. Также аналитики ITC предполагают, что Вьетнам изменит свои экспортные направления, переориентировавшись с США, Мексики и Китая на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, ЕС и Республики Корея. Эти изменения, по мнению экспертов, существенно изменят мировую торговую карту.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран, но Россия в этот список не попала. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу с 5 апреля, а индивидуальные с 9 апреля. Также администрация США ввела 25-процентные пошлины на все импортируемые автомобили. Однако 9 апреля Трамп приостановил на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для проведения торговых переговоров, оставив при этом универсальный тариф в размере 10%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 4 апреля ввод новых пошлин США обрушил мировые рынки на 2,2 трлн долларов.
Богатейшие люди мира потеряли 208 млрд долларов из-за пошлин США.
Основные биржевые индексы в Нью-Йорке начали эту неделю с падения на 3-4% из-за новых пошлин.