В Москве открылась фотовыставка о «Диктанте Победы»

Tекст: Александра Юдина

На сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) указано, в Москве на Гоголевском бульваре состоялось открытие фотовыставки, посвященной акции «Диктант Победы».

Координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Сидякин заявил, что количество участников диктанта возросло в тринадцать раз, а количество площадок – в 20 раз, достигнув 35 тыс. единиц.

По его словам, это ответ на попытки фальсификации истории. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам, связанным с текущими событиями в зонах СВО и их пересечением с событиями Великой Отечественной войны.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк отметил, что вопросы «Диктанта Победы» для зарубежных участников распределены по регионам: Азия, Африка, Южный Восток, Северная и Южная Америка, страны СНГ и Европа. Каждый блок включает ключевые исторические сражения и события, требующие широты знаний и эрудиции для ответа.

Акция, организованная партией «Единая Россия», проводится с 2019 года и охватывает 85 стран. В этом году в ней примут участие такие неспецифические площадки, как атомный ледокол и орбитальная станция.

Напомним, акция «Диктант Победы», в которой примут участие как россияне, так и жители зарубежных стран, состоится 25 апреля.