Порошенко записал в свои достижения «похороны Новороссии»

Петр Порошенко, который покидает пост президента Украины, выступил с обращением к народу, перечислив успехи своей администрации.

Он заявил, в частности, что украинские власти «выиграли дипломатическую битву» за ратификацию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и переориентировали экономику на Евросоюз.

Кроме того, при нем, заявил Порошенко, Украина стала близка с НАТО и ЕС, как никогда прежде. Он напомнил и о введении безвизового режима с Европой, который заработал летом 2017 года.

«Украину мы сохранили, «Новороссию» – похоронили. Агрессора, значительно сильнее нас, – остановили», – приводятся его слова в обращении, текст которого опубликован на сайте главы украинского государства.

Порошенко похвалился тем, что создал «армию, которая стала одной из сильнейших на континенте». «Опираясь на международную проукраинскую коалицию, она надежно держит оборону на Востоке», – добавил он.

Вместе с тем, Порошенко рассказал и об «обидных» провалах, которые допустил за годы у власти.

В понедельник, 20 мая, на Украине, как ожидается, пройдет инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского.

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