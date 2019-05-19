Порошенко назвал свой самый обидный провал за годы президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу, в котором в частности признал, что за годы у власти допустил ошибки.

В ряде сфер «успехи куда скромнее», говорится в обращении Порошенко, текст которого опубликован на сайте главы украинского государства.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», – заявил он.

Порошенко указал, что в стране «с очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



Он также пояснил, что не хочет уходить из политики, чтобы не позволить новым украинским властям свернуть курс страны на членство в Европейский союз и НАТО. «Поэтому, уходя из офиса президента, не могу уйти из политики», – пишет он.

На понедельник на Украине намечена инаугурация нового президента страны Владимира Зеленского.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД