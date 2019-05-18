Итальянский политик счел снятие санкций с России вопросом порядочности

Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что тема снятия санкций ЕС против России «объединяет всех порядочных людей».

Сальвини в разговоре с РИА «Новости» сказал, что изменения в вопросе снятия ограничений стоит ожидать тогда, когда его партия «Лига» станет правящей партией в Европе.

«Я продолжаю считать, что санкции не нужны. Вопрос их снятия объединяет всех порядочных людей», – отметил он.

Итальянский политик добавил, что «санкции наносят ущерб и ничего не разрешили». По его словам, в случае, если инструмент не работает, то «его убирают».

«Дай мне попасть в руководство Европы, и потом посмотрим», – так он прокомментировал вопрос о сроках снятия санкций.

В апреле сообщалось о попытке Италии заблокировать санкции ЕС против России.