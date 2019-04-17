Стало известно о попытке Финляндии и Италии заблокировать санкции ЕС против России

Евросоюз с трудом смог ввести санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Дебаты о санкциях начались сразу после инцидента 25 ноября 2018 года. Против новых санкций выступала Германия, которую поддержали Франция, Италия и ряд других членов ЕС, пишет «Европейская правда».

Согласование персональных санкций, которые портал называет символическими, стало большой проблемой, потребовавшей многоуровневых переговоров между странами Евросоюза. Так, Финляндия заблокировала ограничения, так как в их первоначальном списке оказался зампред Пограничной службы России Геннадий Медведев, который участвует в диалоге по пограничным вопросам между Россией и Финляндией.

Его заменили, тогда санкции заблокировала Италия, пишет портал. Снять вето Рима, как утверждается, удалось Литве. Для этого, сообщили источники, Литва якобы приняла пять семей сирийцев, прибывших в Италию.

В пятницу ЕС официально наложил санкции на россиян из-за Керченского инцидента. Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно пересекли границу России, были задержаны.

Москва подчеркивала, что Киев совершил сознательную провокацию, что подтвердили юристы.