Глава Лейбористской партии Австралии признал поражение на выборах

Глава крупнейшей в Австралии Лейбористской партии Бил Шортен признал поражение партии на федеральных выборах и заявил, что подаст в отставку после оглашения итогов.

«Лейбористская партия не сможет сформировать правительство в будущем электоральном цикле. Это поражение причиняет страдания партии и мне лично, однако я убежден, что в ходе этой кампании сделал все, что было возможно для нашей победы», – сказал Шортен в эфире 9News, передает ТАСС.

Он добавил, что после объявления итогов выборов он покинет должность лидера партии, но останется депутатом парламента от своего округа.

Федеральные выборы в Австралии прошли 18 мая, по предварительным данным избирательной комиссии, большее количество мест получила правящая Либерально-Национальная коалиция, которой руководит действующий премьер страны Скотт Моррисон.