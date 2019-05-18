Рамси Болтон сделал признание о ходе борьбы в «Игре престолов»

Британский актер Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», признался, что давно предвидел неожиданный поворот событий, произошедший в пятой серии заключительного сезона телесаги.

Внимание, в тексте могут быть спойлеры к вышедшим сериям «Игры престолов».

Реон согласился с тем, что пятая серия резко осложнила ситуацию с борьбой за Железный трон. «Думаю, одно из главных достоинств сериала состоит в том, что, сколько бы люди ни гадали и какие бы теории ни выдвигали, авторы всегда найдут способ удивить. Поэтому я понятия не имею, [чем все закончится]», – сказал он RT.

«Начав работать над сериалом, я не сомневался, что это будет Дейенерис. Но сейчас не знаю. Она совсем потеряла голову, поэтому уже сложно сказать. Хотя я начал довольно давно предвидеть такой поворот событий», – добавил актер.

По оценкам Института трудовых ресурсов в Кроносе, около 10,7 млн американцев решили в понедельник 20 мая не ходить на работу, чтобы прийти в себя после финала «Игры престолов».