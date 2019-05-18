На Камчатке погиб японский турист

Японский альпинист, совершавший с двумя коллегами восхождение на камчатский вулкан Камень, сорвался со склона и погиб, сообщила руководитель краевого агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

«Трагедия произошла накануне во время акклиматизационного восхождения японских альпинистов на вулкан Камень. Предполагается, что один из них сорвался со склона во время спуска и погиб. Двое его коллег спустились в базовый лагерь, расположенный на высоте 3300 метров, откуда они смогли вызвать помощь», – рассказала Стратонова РИА «Новости».

По ее словам, утром в район происшествия вылетел вертолет со спасателями камчатского поисково-спасательного отряда на борту, которые провели эвакуацию людей и тела погибшего со склона вулкана.

В настоящее время японские альпинисты находятся в поселке Козыревск Усть-Камчатского района, в ближайшее время они будут доставлены в Петропавловск-Камчатский.

Глава агентства по туризму добавила, что принимающей стороной для альпинистов из Японии на Камчатке был один из местных туроператоров. По имеющейся информации, в договоре между сторонами было прописано, что турфирма осуществляет только доставку спортсменов к началу маршрута, а восхождение они совершают самостоятельно. Все участники группы были застрахованы.

Ранее Ассоциация японских туристических агентств (JATA) выразила надежду на смягчение визового режима с Россией.

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