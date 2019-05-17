Газпром открыл новые месторождения на Ямале

Газпром открыл на шельфе Ямала два новых месторождения с суммарными запасами газа более 500 млрд кубов.

«Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО «Газпром» новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал – месторождения имени В.А. Динкова и Нярмейского месторождения», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Отмечается, что месторождение имени Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа (390,7 млрд кубометров) оно относится к категории уникальных.

Нярмейское месторождение также расположено в Карском море, величина его запасов газа относится к категории крупных – 120,8 млрд кубометров.

В марте Владимир Путин в режиме телемоста запустил полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения Газпрома на полуострове Ямал.