Путин запустил освоение Харасавэйского месторождения на Ямале

Президент Владимир Путин в режиме телемоста запустил полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения Газпрома на полуострове Ямал.

Газпром летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично – в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных – запасы газа составляют 2 трлн кубометров (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень – 32 млрд кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей, передает РИА «Новости».

Особенность месторождения – около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием. Проектом предусмотрено строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, кустов эксплуатационных газовых скважин, транспортной и энергетической инфраструктуры.

На Харасавэйском месторождении уже созданы объекты жизнеобеспечения, в частности вахтовый жилой комплекс и электростанция собственных нужд.