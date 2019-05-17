Главы ДНР и ЛНР рассказали об ажиотаже на паспорта республик

В Донецкой народной республике наблюдается ажиотаж на получение паспортов ДНР, наличие которых необходимо для получения российского паспорта, рассказал глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в ДНР уже выдали 300 тыс. таких паспортов, передает РИА «Новости».

«Сейчас миграционная служба, паспортные столы работают с достаточно серьезной нагрузкой. Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики. Естественно, повторный ажиотаж распространяется и на паспорта ДНР», – сообщил Пушилин.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также рассказал, что практически все граждане ЛНР хотят получить российские паспорта, пишет ТАСС.

«Существуют определенные квоты на получение российских паспортов – 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ», – сказал глава ЛНР.

Он добавил, что о желании жителей республики получить паспорта России говорит тот факт, что очередь на получение паспортов республики расписана до конца июня. Он также напомнил, что без этого документа невозможно будет обратиться за получением российского паспорта.

Комментируя ситуацию с ограничением выдачи российских документов, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев отметил, что речь о технической квоте: иммиграционная служба не может выдавать свыше 500 паспортов в день.

Ранее сообщалось об очередях в ДНР из желающих получить российский паспорт.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что не собирается создавать проблемы для Киева, а выдача паспортов носит исключительно гуманитарный характер. В 2017 году Россия признала паспорта ДНР и ЛНР.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему выдача российских паспортов по упрощенной схеме вызвала в Донецке ажиотаж.