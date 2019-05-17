Delivery Club заподозрили в использовании подставных курьеров для скандальной рекламы

Нашумевшая реклама сервиса доставки еды Delivery Club, заявленная как проект со значимым социальным подтекстом, могла быть срежиссирована; такая версия появилась после публикации в соцсети комментария одной из шести участниц рекламы – телерепортера Натальи Андреевой.

«Столько злобы в некоторых. Не курьер – плохо. Курьер – тоже плохо. Будьте добрее, люди. Акция абсолютно искренняя», – написала она в своем Instagram.

На вопрос подписчицы о том, почему она не доставит ей заказ, Наталья написала: «У [певицы Ольги] Бузовой же не спрашиваешь, пользуется ли она Always или нет». Напомним, Бузова снялась в рекламе тампонов бренда o.b.

«Очень грустно. В чем же «социальность» акции, если в рекламе принимают участие не реальные курьеры с реальными историями?» – спросила sonya_shkolnik.

Напомним, Delivery Club разместил на улицах Москвы, в метро и на МЦК фото шести курьеров с кратким описанием их биографий. Представитель компании заявил, что курьеры часто сталкиваются с неуважительным отношением, поэтому цель рекламы – показать значимость этой профессии, рассказав о личных качествах сотрудников сервиса.

Сама Наталья в интервью изданию Inc. рассказывала, что якобы устроилась курьером в Delivery Club несколько недель назад и «сейчас счастлива», так как зарабатывает больше, чем на федеральном телеканале, и «никто не долбит мозг».