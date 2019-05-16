В рекламе с курьерами Delivery Club увидели безысходность

Сервис доставки еды Delivery Club запустил в Москве наружную рекламу, посвященную курьерам; однако идея была воспринята публикой неоднозначно.

Delivery Club разместил на улицах Москвы, в метро и на МЦК фото шести курьеров с кратким описанием их биографий. Так, компания рассказала об альпинистке Ольге, мечтающей покорить Эверест, многодетном отце и заслуженном артисте России Андрее, сообщает vc.ru.

Также на постерах можно увидеть Урунбая, который знает девять языков и делает ювелирные украшения, учителя литературы Абдисаттара, телерепортера Наталью и футболиста и любителя индийского кино Поля из Камеруна.

Отмечается, что идея принадлежит Delivery Club, а за разработку отвечал медиахолдинг Look At Media.

Управляющий партнер Delivery Club Руслан Гафуров пояснил, что курьеры часто сталкиваются с неуважительным отношением, поэтому цель рекламы –показать значимость этой профессии, рассказав о личных качествах сотрудников сервиса.

«Для кого-то доставка еды стала основным заработком, другие надевают униформу в свободное время. Одни зарабатывают на семью, вторые – на образование, третьи – на увлечения. <...> Мы хотим, чтобы жители города посмотрели на курьеров по-другому и задумались, кто будет стоять на пороге их квартиры или офиса, когда они сделают следующий заказ», – сказал Гафуров.

Однако у потенциальной аудитории реклама вызвала другую реакцию.

«У Delivery club реклама от которой веет безысходностью. Ваш заказ доставит учитель литературы... Россия – страна курьеров с высшим образованием», – написал Андрей Ходорченков.

«Товарищи любители юберов и деливерижратвы, ну хоть сегодня-то до вас дошло наконец, что работа курьером – это не чье-то еще, а ваше будущее? Вот прям ваше, да. Мое, наверное, тоже. Будущее обезличенного цифрой раба», – отметила Ольга Павлова.

Ее также поддержала Светлана Берегулина: «Рекламная кампания Деливери очень символична. Лучше всех написала Ольга Павлова – не важно кто ты и что умеешь, будешь безликим рабом цифры. Создатели РК, конечно, что-то другое хотели донести. Но донесли, в итоге, какой-то бессознательный тезис. Он очень считывается».