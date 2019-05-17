Полпред Порошенко в Раде написала заявление об отставке

Депутат Верховной рады Ирина Луценко написала заявление об отставке с должности представителя президента Петра Порошенко.

Трансляцию ее заявления вели украинские телеканалы, передает РИА «Новости».

«Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия как представителя президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он уволил меня от этой должности», – сказала Луценко,

Копию документа она продемонстрировала представителям СМИ.

Ранее в штабе новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского анонсировали отставку главы МИД и минобороны Украины Павла Климкина и Степана Полторака.