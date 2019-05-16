Офицера Минобороны заподозрили в приемке невыполненного госконтракта

Замначальника научно-исследовательского испытательного центра Минобороны России заподозрили в подписании акта приемки невыполненных научных исследований на 181 млн рублей, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

В Главной военной прокуратуре констатировали, что в 2015 году между Минобороны России и ПАО «КамАЗ» был заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы.

В ходе проверки было установлено, что «заместитель начальника научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники ФГБУ «3 Центральный научно-исследовательский институт» Минобороны России, будучи осведомленным, что цель технического задания в полном объеме не достигнута, весной 2017 года подписал акт приемки второго этапа работ, что послужило основанием для его оплаты».

В результате «ущерб, причиненный Минобороны, превысил 181 млн рублей», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Материалы проверки были направлены в военные следственные органы. По результатам их рассмотрения в отношении офицера возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Напомним, в марте президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу потребовал уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа, которые оказались вовлечены в сомнительные операции.

Ранее президент поручил ФСБ тщательно следить за средствами, выделяемыми на ГОЗ.

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