Путин потребовал внимательно контролировать исполнителей гособоронзаказа

Президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным потребовал уделять пристальное внимание исполнителям гособоронзаказа (ГОЗ), которые оказались вовлечены в сомнительные операции.

«Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо», – заявил президент.

Руководитель Росфинмониторинга доложил Путину, что такие риски возникают в связи с рядом клиентов Промсвязьбанка, которые занимаются исполнением подобных контрактов. «Как раз мы сейчас выделили группу людей, которые работают с комплаенс-контролем Промсвязьбанка, обучают их, как работать, как выйти на решение этих вопросов», – подчеркнул он, передает ТАСС.

Чиханчин также сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФСБ, МВД и Банком России пресек работу 27 «теневых площадок» в 2018 году. «Только в 2018 г. нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег - порядка 245 млрд рублей», – сказал он.

Чиханчин подчеркнул, что за прошедший год просматривается значительное падение количества сомнительных операций. «Хотелось бы сказать, что снизилось и количество транзитных операций, то есть когда фирмы фактически технического характера просто прогоняют через себя. То есть зачистка приводит к конкретным результатам», – отметил он.

Теневой оборот наличных, по словам главы ведомства, все еще присутствует и сегодня из банковского сектора начинает смещаться в другие сектора, в частности, в торговый сектор.

«Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении», – заключил глава Росфинмониторинга.

В конце прошлого года Путин на совещании по развитию Вооруженных сил призвал разобраться с причинами несвоевременного исполнения гособоронзаказа рядом предприятий.