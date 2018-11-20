Путин потребовал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил призвал разобраться с причинами несвоевременного исполнения гособоронзаказа рядом предприятий.

Он добавил, что на создание и серийное производство военной техники и вооружений в этом году были выделены серьезные ресурсы. «В общей сложности почти 1,5 трлн рублей», – передает его слова ТАСС.

В августе сообщалось об угрозе срыва гособоронзаказа по линии ВМФ – речь шла о контракте на ремонт и строительство кораблей.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудит с руководством Минобороны и ОПК реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года.