Путин решил обсудить госпрограмму вооружений до 2027 года

На совещании с руководством Минобороны и ОПК президент Владимир Путин обсудит реализацию гособоронзаказа и госпрограммы вооружений до 2027 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня состоится очередное совещание с руководящим составом министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса. Займется темой реализации гособоронзаказа, госпрограммы вооружений до 2027 года», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что это комплексный вопрос, включающий и банковское обеспечение, и контроль, и графики.

«В целом, конечно, речь идет о совершенно беспрецедентной программе перевооружения российской армии, оснащении ее, наших вооруженных сил новыми вооружениями»», – добавил он.

Кроме того, по словам Пескова, во вторник Путин проведет встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

Встреча состоится в преддверии Дня работника налоговых органов, который отмечается 21 ноября.

Ранее во вторник Путин на совещании по военной тематике рассказывал, какие задачи в процессе развития Вооруженных сил России считает приоритетными.

Напомним, Путин призвал усилить армию без вступления в милитаристскую гонку.