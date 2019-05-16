Путин призвал дать возможность жителям контролировать финансирование благоустройства

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ выразил уверенность, что жители должны принимать прямое участие в контроле финансирования благоустройства их дворов.

«Люди, для которых это делается, должны принимать прямое участие в выработке этого решения, а потом – контролировать не только ход этих работ, но и вопросы финансирования. Здесь нет ничего секретного», – передает его слова ТАСС.

Путин отметил, что на каждом этапе нужно привлекать людей, в таком случае удастся добиться «настоящего, нужного нам эффекта».

Он поддержал идею, прозвучавшую на форуме, что нужно обязать публиковать в Сети фотоотчеты о благоустроительных работах и проектную документацию.

«Без этого у нас, к сожалению, очень часто будут появляться фантомные объекты, как в Рязани», – добавил он, вспомнив о другом вопиющем случае, который рассказали ему на форуме – речь шла о парке, на который выделили деньги в Рязани и подписали акт приемки, но парка де-факто так и не появилось.

Также Путин на форуме высказался за то, чтобы в ситуации со строительством храма в екатеринбургском парке прислушались к мнению местных жителей.