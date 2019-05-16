Путин назвал «криминальной» историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин, выслушав историю участницы форума ОНФ об отсутствии в парке Рязани канатного городка и детской площадки, которые ранее «приняли» власти, назвал это наглостью и выразил надежду, что председатель СК России Александр Бастрыкин разберется в этой ситуации.

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимиру Путину рассказали о случае, произошедшем в Рязани. Там на строительство детской площадки выделили более 4 млн рублей, но объект остался только на бумагах.

«Это просто криминальная история», – прокомментировал президент, сообщает ТАСС.

Владимир Путин расспросил о деталях истории, узнав, что городские власти заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку.

«Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!» – возмутился президент.

Он также выразил надежду, что ситуацию проконтролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин: «Многое делается, но этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит».