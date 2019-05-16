Госдума приняла закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором Банк России должен будет отозвать лицензию у банка.

В настоящее время эта сумма привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Поправки ко второму чтению регламентируют порядок передачи в российскую казну акций АКБ «Связь-Банк».

Закон разработали в Минфине, а в Госдуму его внесло правительство России, передает ТАСС.

Ранее размер требований должен был составлять не менее 1000-кратного МРОТ, однако, согласно другому принятому закону, он не может использоваться для целей, которые не связаны с трудовыми отношениями. В связи с этим размер требований кредиторов к банкам установили без привязки к МРОТ: новый закон предполагает, что он должен составлять не менее 100 тыс. рублей.

Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказал, что только из всех ранее санированных санированных регулятором кредитных организаций долг Банку России не вернул лишь банк «Траст», на основе которого был создан банк непрофильных активов.

«Все остальные банки, находящиеся в законченном периметре финансового оздоровления, а именно Бинбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, АТБ и все остальные их дочерние банки, кроме «Траста», вернули ЦБ все предоставленные Банком России средства. Остались только вложения ЦБ в капитал. То есть должен ЦБ только один «Траст», – сообщил он.

По состоянию на 1 апреля долг «Траста» составлял 1,759 трлн рублей, однако регулятор ожидает с его баланса лишь часть суммы в размере 500 млрд рублей.

Летом 2018 года Банк непрофильных активов заработал на базе «Траста» за счет объединения активов санируемых «ФК Открытие», Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого «Траста». Ранее Банк России собирался вернуть 40-60% балансовой стоимости его активов, но позже оценку снизили до 40%.

Напомним, в России предсказали закрытие каждому десятому банку. Центробанк с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может отозвать лицензии у десятков банков.