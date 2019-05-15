Каждому десятому банку в России предсказали закрытие

В ближайший год в России могут отозвать лицензии у 46 банков, об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Центробанк с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может отозвать лицензии у десятков банков, дефолт угрожает 10,9% действующим кредитным организациям, сообщает РБК со ссылкой на исследование.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что самая большая вероятность отзыва лицензии – у небольших банков, находящихся за пределом первой сотни.

Лицензии могут отозвать и у банков, входящих в топ-100, но это грозит примерно 10 кредитным организациям. Топ-20 отзыв лицензий не затронет, уверен эксперт.

В 2018 году «Эксперт РА» сообщал о возможном закрытии 60 банков, по факту Центробанк отозвал лицензии у 55 кредитных организаций.

На 1 апреля 2019 года в России было 430 банков, эксперты в исследовании использовали данные 422 кредитных организаций, так как остальные не публикуют отчетность.