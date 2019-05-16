Команде Зеленского не понравилось решение Рады об инаугурации

Проведение инаугурации президента Украины в понедельник, 20 мая, создаст неудобства для жителей Киева и высокопоставленных зарубежных гостей, заявили в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.

В связи с тем, что инаугурация назначена на утро, киевляне столкнутся с проблемами на дорогах по пути на работу, считает советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, передает ТАСС.

Советник сказал, что депутаты таким образом решили «насолить украинскому народу». По словам Разумкова, иностранные гости также предпочли бы посетить торжественное мероприятие в выходной день, когда удобнее найти место в рабочем графике.

Он также отметил, что своим решением Рада подрывает имидж Украины.

«Часть народных депутатов решила пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (Зеленского) и тех граждан Украины, которые проголосовали за него на выборах», – сказал советник.

Ранее Верховная рада Украины назначила церемонию вступления в должность главы государства на 20 мая. Сам Зеленский настаивал на приведении его к присяге 19 мая, считая, что действующие власти пытаются оттянуть дату инаугурации, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады в законодательные сроки. Тем не менее, шоумен позитивно отреагировал на решение Рады.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала приглашения Киева на церемонию вступления Зеленского в должность президента Украины.